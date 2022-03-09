Важно!!!

Заботьтесь о своем теле и душе.

Здравствуйте дорогие мои. Я Савостин Алексей, специалист по психосоматике.

В первую очередь, я желаю вам самого ценного в нашей жизни – это здоровья.

Вы только что пересекли порог больницы, и это может быть началом вашего пути к здоровью и благополучию. Но что, если я вам скажу, что ваше физическое состояние может быть гораздо более тесно связано с вашей эмоциональной жизнью, чем вы думаете?

Психосоматика – это наука, доказывающая, что скрытые, подавленные эмоции могут проявиться в виде различных физических симптомов, болей и болезней. Это не просто совпадение. Ваши переживания могут оказать влияние на ваше тело, и важно учитывать эту связь при восстановлении здоровья.

Что это вам даст?

Понимание корней болезни: Вместо того чтобы бороться только с симптомами( то что болит), вы можете обратить внимание на корень проблемы, то что их вызывает. Работая со мной, вы сможете выявить и решить проблемы, которые могли привести к вашей болезни.

Совместное лечение: Ваш врач может предложить медицинские методы лечения, но параллельно с этим, работа с подсознанием может значительно улучшить ваши шансы на выздоровление. Интегрированный подход к здоровью обеспечивает более полное и эффективное лечение. Психосоматика не отменяет основное лечение, а наоборот дополняет и усиливает ваше выздоровление.

Личностный рост: Излечивая свои эмоциональные раны и подавленные чувства, вы можете стать более уравновешенными и счастливыми. Это не только благоприятно воздействует на ваше физическое состояние, но и улучшает качество вашей жизни в целом.

Не бойтесь принимать ответственность за свое здоровье и обратить внимание на внутренний мир. Возможно, именно это изменит вашу жизнь к лучшему.

Я приглашаю вас обсудить вашу ситуацию со мной специалистом в области психосоматики. Сделайте этот первый шаг к новой жизни.

Дайте себе шанс на полное восстановление и гармонию между телом и душой.

Ваше здоровье в ваших руках!

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