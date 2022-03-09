  • Психолог/Гипнолог/
    специалист по психосоматике
  • Психолог/гипнолог/
    специолист по психосоматике

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА, ГИПНОЛОГА и СПЕЦИАЛИСТА ПО ПСИХОСОМАТИКЕ

САВОСТИН АЛЕКСЕЙ

Веду прием психолога в Краснодаре 

И онлайн по всему миру.

Записаться на консультацию

Савостин Алексей

Психолог/Гипнолог/Специалист по психосоматике

Индивидуальное психологическое  консультирование в Краснодаре 

И онлайн по всему миру.

Савостин Алексей

Психолог/Гипнолог/Специалист по психосоматике

Индивидуальное психологическое  консультирование в Краснодаре 

И онлайн по всему миру.

Записаться на консультацию

Савостин Алексей

Практикующий психолог / Гипнолог / Специалист по психосоматике

Ко мне обращаются клиенты со всего мира для улучшения качества жизни и взаимоотношений. Провожу индивидуальные онлайн консультации. Веду прием в Краснодаре и онлайн консультации психолога в WhatsApp, Telegram, Zoom.

  • Помогаю разобраться в себе
  • Улучшить свое психоэмоциональное состояние
  • Когда попали в трудную жизненную ситуацию и не видите из нее выхода
  • Когда чувствуете что не хватает жизненной энергии
  • Хотите улучшить отношения
  • Справиться с постоянной усталостью, тревогой, стрессом, обидами, эмоциональным выгоранием, паническими атаками, страхами, депрессией, расстройствами пищевого поведения и другими проблемами и симптомами. 

Я верю в то, что каждый человек который попал в трудную жизненную ситуацию, может из нее выбраться если вовремя обратится к специалисту.

Я очень хочу и все для этого делаю, чтобы те люди, которые  обратились ко мне, почувствовали себя не просто лучше, а чтобы обращение ко мне стало точкой отсчёта новой, более гармоничной, счастливой и успешной жизни.

Подробнее

Измените свою жизнь к лучшему

Помните! Что затягивание с решением - ведет к осложнению вашей жизни

Сделать шаг

Диагностика

Важнейший этап влияющий на результат. Иногда проблема решается во время диагностики сразу. Так же по итогу будет известно нужное количество сессий.

Быстрая проработка вашего запроса

Метод регрессивной терапии позволяет проработать проблему в среднем от 1 до 5 сессий. Если проблема формировалась длительное время, то до 10 сессий

Работа с истинной причиной в подсознании

Наше подсознание хранит всю информацию о нас и знает абсолютно все. Метод позволяет добраться до истинной причины, а не работать с симптомом

Условия работы

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы

Тест результата

После проработки вы можете протестировать ситуацию с которой обратились и измерить результат изменений.

Безопасность

Метод полностью безопасен и экологичен. Гарантирую Вашу полную конфеденциальность.

Диагностика

Важнейший этап влияющий на результат. Иногда проблема решается во время диагностики сразу. Так же по итогу будет известно нужное количество сессий.

Быстрая проработка вашего запроса

Метод регрессивной терапии позволяет проработать проблему в среднем от 1 до 5 сессий. Если проблема формировалась длительное время, то до 10 сессий.

Работа с истинной причиной в подсознании

Наше подсознание хранит всю информацию о нас и знает абсолютно все. Метод позволяет добраться до истинной причины, а не работать с симптомом .

Условия работы

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы.

Тест результата

После проработки вы можете протестировать ситуацию с которой обратились и измерить результат изменений.

Безопасность

Метод полностью безопасен и экологичен. Гарантирую Вашу полную конфеденцеальность.

80% клиентов ко мне обращаются с такими вопросами:
80% клиентов ко мне обращаются с такими вопросами:
  • кажется, что жизнь –  нескончаемый “день сурка”
  • есть ощущение, что зашли в тупик
  • неуверенность в себе, тревога
  • срывы, перепады настроения 
  • “постоянное накручивание”, навязчивые мысли
  • не нравится работа, страшно менять сферу
  • давно мечтаете изменить что-то в своей жизни, но долго откладываете
  • постоянно встречаете не тех мужчин/женщин на своём пути и не понимаете почему 
  • страхи, обиды
  • гнев, грусть
  • не получается построить теплые и доверительные отношения
  • проблемы в отношениях с детьми, коллегами или партнером
  • часто расстроены, плачете  или в  упадке сил
  • бессонница 
  • часто болеете
  • не чувствуете вкус, радость жизни
  • неспособность говорить “нет”
Стоимость консультаций

Стоимость

Индивидуальные консультации

Ко мне обращаются

  • выгоранием на работе;
  • по вопросам самооценки,
  • с депрессивной симптоматикой;
  • РПП (анорексией, булимией);
  • потерей смысла жизни, упадком сил, ощущением “жизнь проходит мимо”;
  • паническими атаками, фобиями;
  • осознанием своих границ;

Также, если есть трудности в отношениях:
невозможность выстроить тёплые и доверительные отношения, найти пару;
развод, токсичные отношения.

Цены:

Консультирование проводится как очно так и онлайн, на эффективность формат работы не влияет. Продолжительность сессии от 1 часа до 3 часов. Обычно проводятся 1 или 2 раза в неделю.

Стоимость:

Одна терапевтическая сессия 5000 тысяч рублей.

Блок из 3 сессий 15000

Блок из 5 сессий 25000 тыс. руб..

Блок из 10 консультаций – 50000 рублей.  Это формат коучинга, где в течение 3-х месяцев мы будем прорабатывать все слабые стороны в вашей жизни. Мы будем находить ограничения и ошибки восприятия вами себя в таких сферах жизни, как отношения с мужским и женским полом, а также все, что касается восприятия денег – как и сколько можно зарабатывать, чем заниматься в жизни.

Ко мне обращаются

  • с депрессивной симптоматикой;
  • тревогой, бессонницей;
  • РПП (анорексией, булимией);
  • выгоранием на работе;
  • паническими атаками, фобиями;
  • по вопросам самооценки, границ;
  • потерей смысла жизни, упадком сил, ощущением “жизнь проходит мимо”;

Также, если есть трудности в отношениях:
невозможность выстроить тёплые и доверительные отношения, найти пару;
развод, токсичные отношения.

 

Стоимость:

Консультирование проводится как очно так и онлайн, на эффективность формат работы не влияет. Продолжительность сессии от 1 часа до 3 часов. Обычно проводятся 1 или 2 раза в неделю.

Стоимость:

Одна терапевтическая сессия 8000 тысяч рублей.

Блок из 3 сессий 21000

Блок из 5 сессий 30000 тыс. руб..

Блок из 10 консультаций – 50000 рублей.  Это формат коучинга, где в течение 3-х месяцев мы будем прорабатывать все слабые стороны в вашей жизни. Мы будем находить ограничения и ошибки восприятия вами себя в таких сферах жизни, как отношения с мужским и женским полом, а также все, что касается восприятия денег – как и сколько можно зарабатывать, чем заниматься в жизни.

Записаться на консультацию
Вопросы к психологу

Часто задаваемые вопросы

Не ладятся близкие отношения, депрессивные состояния, отсутствие сил, навязчивые страхи, чувство одиночества, страх перед выражением своего мнения, страх социума, страх выступлений, ощущение своей беспомощности при необходимости изменения своей жизни, неумение строить близкие отношения, невозможность удержать партнера, скучно жить, пустота внутри, несмотря на то, что, казалось бы все есть (работа, карьера, доход, дом и пр.). 

Также часто обращаются с телесными симптомами невротического характера (после исключения соматической патологии у врача): тревога, бессонница, чувство удушья, сердцебиение, постоянная тошнота, приступы диареи, запоры, боли в суставах и конечностях, различные высыпания на коже, боли в спине и др. 

Кроме того, как правило психиатр рекомендует регулярную психотерапевтическую помощь в случае диагностированной депрессии, расстройства пищевого поведения, биполярного расстройства, шизофрении, РАС и других диагнозов.  
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Первая встреча с психологом не требует специальной подготовки от клиента. Необходимо договориться о встрече с психологом в удобное время. Если встреча проходит очно в психологическом кабинете, то лучше прийти за 5-6 минут до начала встречи. Это помогает успокоиться и немного освоиться.

На первой встрече важно познакомиться со специалистом, понять насколько подходит психотерапевт, поделиться своими словами проблемой, которая тревожит и договориться о дальнейших терапевтических планах.
Если встреча проходит в онлайн-формате, то важно найти уединенное тихое место, где никто не сможет внезапно потревожить. Лучше подготовить гарнитуру (наушники, микрофон), проверить заранее интернет-соединение.

 

 

Часто ко мне, как  психологу и специалисту по психосоматике приходят люди с трудностью, которая с ними много лет. Она может возникнуть в раннем детстве, юности и долго мучать.

Как правило, люди до прихода ко мне уже пробовали решить ее разными способами: психологические книги, вебинары, марафоны, разовые посещения психолога и все-равно легче не становилось. Например, это могут быть проблемы лишнего веса, неудачных отношений, одиночества, неудовлетворенности профессией, трудоголизм, невозможность радоваться, получать удовольствие и многое, многое другое.

Часто люди легко могут назвать причины своих сложностей: высокая тревожность, неуверенность в себе, депрессия, самокритика, чувство вины, ощущение недостойности, никчёмности, травматичные отношения с родителями и так далее.

Но это “в основном следствия” никак не помогает им улучшить отношения, перестать тревожиться, наладить эмоциональное состояние и получать удовольствие от жизни. Почему знания о себе – не равно изменения?

Потому что нельзя стать поваром, прочитав книгу рецептов. Как и невозможно накачать мышцы, лишь прочитав статью про спорт. Чтобы стать поваром – необходимо готовить, чтобы сделать тело накаченным и подтянутым – один раз сходить в спортзал недостаточно. Необходима регулярная основа.

Так и в психике.

Чтобы разрешить проблему, которая формировалась много лет – необходимо время для изменения. Психика не умеет быстро меняться. И в этом ее огромный дар и одновременно трудность. Но есть хорошая новость. Все, чему мы уделяем время получается. Так и с психотерапией. В жизнь возвращается удовольствие, радость, появляются новые возможности.
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Часто можно услышать такое мнение даже в современных реалиях. Как правило, ко мне и моим коллегам приходят абсолютно здоровые люди, которые хотят улучшить свою жизнь, увеличить доход, развиться успешно в карьерном плане, построить счастливые и теплые взаимоотношения. У кого-то есть необходимость быть более гармоничным психологически и вернуть в жизнь после череды стрессов удовольствие, радость, спокойствие.

И современные представления о психотерапии, к счастью, значительно изменились за последние 20-30 лет. И это радует. Если у нас болит зуб, у нас, обычно, нет идеи сверлить его самостоятельно и ставить пломбу, и у нас нет идеи довести ситуацию до заражения крови. Мы идем к профессиональному стоматологу и получаем помощь. Если болит душа, неспокойно в психике, то здесь такой же алгоритм – безопаснее обратиться к профессионалу, чтобы не иметь печальных последствий в будущем. Психогигиена – это забота о себе.

Каждая семья проходит разные кризисы. И это нормально, что за 15 лет в семье и отношениях может многое накопиться. По описаниям мы видим, лишь поверхностный уровень происходящего. У всех членов семьи ситуация вызывает высокое эмоциональное напряжение, и похоже, что до некоторой степени сформировались устойчивые признаки невроза, а возможно и психосоматического расстройства. Но для решения этих проблем необходимо разбираться с причинами. А они, безусловно, лежат глубже и требуют анализа всей системы отношений. Преодолеть кризис легче помогает психотерапия, как индивидуальная, так и семейная. Я бы рекомендовала начать с индивидуальной встречи с психотерапевтом, если муж против. Часто так бывает, когда один член семьи обращается за профессиональной помощью к психологу, то это помогает всей семейной системе преодолеть трудности.

Да, так бывает, если человек обращается с разовым вопросом, то его вполне можно решить за одну-две консультационных встречи. 

Если проблема формировалась не один год, преследует человека в течение длительного времени, то при всем желании специалиста помочь за одну-две встречи невозможно. Психика человека имеет ряд особенностей, среди них – определенная устойчивость психических процессов.  Если проблема, с которой обращается человек, формировалась в течение нескольких лет, а то и десятилетий, то потребуется некоторое время для терапевтической работы. Облегчение и исчезновение симптомов может наступить достаточно быстро, но для закрепления устойчивого результата и отсутствия рецидивов, может потребоваться регулярность и определенная продолжительность, это индивидуальный вопрос.
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Гипнолог — это человек-специалист в психиатрии, который использует гипноз, как одну из возможностей в общении со своим пациентом. Гипнолог пользуется гипнозом для психоанализа, чтобы ввести человека в транс и определить, какой метод лечения наиболее эффективен. Часто такой метод является самым эффективным при лечении психосоматических заболеваний.

Гипнотерапевт — это врач-специалист по гипнотерапии. Гипнотерапевт на сеансе может с помощью гипноза ввести пациента в транс, определить истоки проблемы и рассказать о них.

Гипнолог и гипнотерапевт — врачи эксперты, использующие классический гипноз в клинических целях. Но они отличаются по дальнейшему подходу: первый как бы “подталкивает” пациента на решение его проблем, в то время как второй узнаёт эту проблему и говорит о ней пациенту. Гипнолог, таким образом, часто самостоятельно, с помощью гипноза, корректирует сознание пациента. Гипнотерапевт же только находит проблему, а дальнейшие действия с ней производит (или нет, кто как) пациент.
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Важно!!!
Заботьтесь о своем теле и душе.
Здравствуйте дорогие мои. Я Савостин Алексей, специалист по психосоматике.
В первую очередь, я желаю вам самого ценного в нашей жизни – это здоровья.
Вы только что пересекли порог больницы, и это может быть началом вашего пути к здоровью и благополучию. Но что, если я вам скажу, что ваше физическое состояние может быть гораздо более тесно связано с вашей эмоциональной жизнью, чем вы думаете?
Психосоматика – это наука, доказывающая, что скрытые, подавленные эмоции могут проявиться в виде различных физических симптомов, болей и болезней. Это не просто совпадение. Ваши переживания могут оказать влияние на ваше тело, и важно учитывать эту связь при восстановлении здоровья.
Что это вам даст?
Понимание корней болезни: Вместо того чтобы бороться только с симптомами( то что болит), вы можете обратить внимание на корень проблемы, то что их вызывает. Работая со мной, вы сможете выявить и решить проблемы, которые могли привести к вашей болезни.
Совместное лечение: Ваш врач может предложить медицинские методы лечения, но параллельно с этим, работа с подсознанием может значительно улучшить ваши шансы на выздоровление. Интегрированный подход к здоровью обеспечивает более полное и эффективное лечение. Психосоматика не отменяет основное лечение, а наоборот дополняет и усиливает ваше выздоровление.
Личностный рост: Излечивая свои эмоциональные раны и подавленные чувства, вы можете стать более уравновешенными и счастливыми. Это не только благоприятно воздействует на ваше физическое состояние, но и улучшает качество вашей жизни в целом.
Не бойтесь принимать ответственность за свое здоровье и обратить внимание на внутренний мир. Возможно, именно это изменит вашу жизнь к лучшему.
Я приглашаю вас обсудить вашу ситуацию со мной специалистом в области психосоматики. Сделайте этот первый шаг к новой жизни.
Дайте себе шанс на полное восстановление и гармонию между телом и душой.
Ваше здоровье в ваших руках!
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Контакты

Связаться со мной можно через форму обратной связи, по телефону или мессенджерам (Whatsapp, Telegram).

Я обязательно читаю и отвечаю на сообщения. Когда я работаю, я не могу ответить на звонок, но я обязательно перезвоню позднее в свободное время.

Частный прием психолога:

Краснодар
Телефон: +79385071174

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