Не ладятся близкие отношения, депрессивные состояния, отсутствие сил, навязчивые страхи, чувство одиночества, страх перед выражением своего мнения, страх социума, страх выступлений, ощущение своей беспомощности при необходимости изменения своей жизни, неумение строить близкие отношения, невозможность удержать партнера, скучно жить, пустота внутри, несмотря на то, что, казалось бы все есть (работа, карьера, доход, дом и пр.).
Также часто обращаются с телесными симптомами невротического характера (после исключения соматической патологии у врача): тревога, бессонница, чувство удушья, сердцебиение, постоянная тошнота, приступы диареи, запоры, боли в суставах и конечностях, различные высыпания на коже, боли в спине и др.
Кроме того, как правило психиатр рекомендует регулярную психотерапевтическую помощь в случае диагностированной депрессии, расстройства пищевого поведения, биполярного расстройства, шизофрении, РАС и других диагнозов.
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